tiroteo-en-parque-de-charlotte

Charlotte, NC.- Un tiroteo en un parque de la ciudad de Charlotte dejó dos heridos y generó alarma entre las personas que estaban cerca quienes tuvieron que resguardarse.

El hecho ocurrió el domingo 16 de abril, poco antes de las 4 pm en el área de 300 S. Church Street (Romare Bearden Park), reportó el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

El tiroteo en el parque al parecer tuvo su origen en una discusión entre el sospechoso y las dos víctimas.

Ver más: Madre de Madalina Cojocari enfrenta nuevos cargos

Las víctimas no fueron identificadas. Medic las trasladó a un hospital con heridas potencialemente mortales, informó en sus redes sociales.

Shooting Incident at Romare Bearden Park in the Central Division https://t.co/Ol52MYU75m

— CMPD News (@CMPD) April 16, 2023