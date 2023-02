Estados Unidos derribó OVNI en Alaska

Washington, DC.- Estados Unidos derribó un objeto volador no identificado (OVNI) con un misil Sidewinder lanzado desde un avión de combate F-22 que volaba a gran altura sobre el territorio estadounidense de Alaska, de acuerdo con el principal portavoz del Pentágono, el US Brig., el general Patrick Ryder.

Según el general Ryder, el objeto derribado tenía, aproximadamente, el tamaño de un automóvil pequeño.

Ver más: Restos de globo chino podrían llegar a costas de las Carolinas

Por otro lado, John Kirby, portavoz de La Casa Blanca agregó que no estaba claro dónde inició el vuelo de este objeto volador. Del mismo modo, precisó, «No sabemos a quién pertenece este objeto».

El derribo de este objeto fue ordenado por el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desde La Casa Blanca. Sin embargo, Washington se negó a dar una descripción más detallada de este último objeto derribado, y solo se limitaron a divagar que se trataba de un objeto más pequeño que el globo espía chino derribado hace días.

.@SecDef: This afternoon, at the direction of President Biden, U.S. fighter aircraft assigned to USNORTHCOM successfully brought down the high-altitude surveillance balloon launched by and belonging to the PRC over the water off the South Carolina coast. https://t.co/2Gk3fi2aLg

— Brig. Gen. Patrick Ryder (@PentagonPresSec) February 4, 2023