Declaración del Pentágono a futura base militar China en Cuba

La Habana, Cuba.- El diario The Street Journal (wsj) publicó que China y Cuba firmaron un acuerdo para que Pekín instale una base militar en la isla, como una gran iniciativa que tendría el objetivo de espiar a Estados Unidos.

Básicamente, esta base militar en la isla caribeña le permitiría monitorear e interceptar comunicaciones de todo tipo. Al mismo tiempo permitiría verificar el tráfico marítimo de la potencia occidental.

El medio estadounidense precisó que citó a «funcionarios estadounidenses al tanto de informaciones clasificadas». Se considera que este acuerdo es inicial, y compartiría pagos de miles de millones de dólares desde Pekín al régimen cubano.

El periódico también precisó que no hay un adelanto de la localidad dónde estaría ubicada dentro de la isla. Tampoco ofreció información de cuál sería el tamaño de la base o la cantidad de personal que albergará.

