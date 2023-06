¿Cuál es el nuevo nombre de la base militar Fort Bragg en NC?

Fort Bragg, NC.- La base militar del Ejército de Estados Unidos, Fort Bragg ubicada en Carolina del Norte, considerada como una de las instalaciones militares más grandes del mundo, cambió de nombre, pasando a llamarse Fort Liberty el viernes 2 de mayo.

Este cambio de nombre de Fort Bragg a Fort Liberty es producto de un esfuerzo más grande para rebautizar las bases militares que poseen nombres de oficiales confederados.

Para el año 2022, una comisión creada por el Congreso sugirió nuevos nombres para nueve bases que honraban a oficiales confederados. Esta iniciativa se impulsó tras las olas de protestas que impactó a Estados Unidos luego del asesinato de George Floyd en 2022, que llevó al Ejército a reexaminarse bajo la perspectiva de la raza.

De este modo, en un video del Ejército se anunció que la base es la única que lleva el nombre de un valor, y no lleva el nombre de una persona. De manera que, el video dijo, «Ningún valor ha demostrado ser más integral para Estados Unidos y la historia de su ejército que la libertad».

Today, Fort Bragg was redesignated as Fort Liberty.

The name liberty honors the heroism, sacrifices and values of the #USArmy Soldiers, civilians, and families who live and serve there. pic.twitter.com/AtAnLRKKCE

— U.S. Army (@USArmy) June 2, 2023