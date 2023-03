Soldado hispana hallada muerta en base Fort Hood

Fort Hood, TX.- La soldado hispana Ana Fernanda Basaldua Ruiz, de 20 años de edad fue hallada muerta en una bahía de mantenimiento de la base militar de Fort Hood, en la ciudad de Texas, de acuerdo a las declaraciones de su familia a los medios de comunicación.

Inicialmente, los responsables de la base militar atribuyeron que la causa del fallecimiento de la soldado hispana fue suicidio. No obstante, la familia de Ana Fernanda sigue buscando respuestas sobre los hechos exactos que envolvieron el lamentable suceso.

La base militar de Fort Hood en un comunicado explicó, «Tristemente, la Primera División de Caballería perdió a la trooper Ana Basaldua Ruiz, una ingeniera de combate que sirvió en la división los últimos 15 meses».

Inmediatamente el comunicado continuó, «La División de Investigación Criminal del Ejército y la cadena de mando están investigando activamente los hechos y circunstancias que rodean su muerte».

Army launches investigation after Fort Hood female soldier found dead. @sramosabc has the latest on the probe. pic.twitter.com/cs6RZ55cDY

Asimismo expresó, «La cadena de mando está en contacto con su familia para mantenerles al tanto y ofrecerles toda la información que se pueda difundir. Además, está dando apoyo y recursos a la familia y a los troopers que sirvieron con ella».

#BREAKING – Investigators at Fort Hood are looking into the circumstances surrounding the death of Private Ana Basalduaruiz, a combat engineer who has served with the division for the past 15 months. https://t.co/ULhZ6oTLd6

— KWTX News 10 (@kwtx) March 15, 2023