Violentos tornados dejaron al menos dos muertos

Little Rock, AR.- Los tornados en Arkansas e Illinois fueron causados por numerosas y violentas tormentas eléctricas que dejaron al menos dos muertos, además el capitán Shawn Schadle, jefe de Belvidere Fire Department declaró que trasladaron al menos 28 heridos graves en ambulancia a hospitales de la zona.

Así pues, el University of Arkansas for Medical Sciences (UAMS) es el único centro traumatológico de peso en la zona, declaró una alerta de víctimas masivas de nivel 1, luego de que el tornado golpeó la capital de Arkansas.

Ver más: Pronóstico de tormenta de primavera traerá hielo y tornados

Sarah Huckabee Sanders, gobernadora de Arkansas en una conferencia de prensa nocturna confirmó que el tornado cobró dos vidas en Wynne. Región ubicada a unos 160 km (100 millas) al este de Little Rock, cercano a la frontera de Tennessee.

En Little Rock al menos 30 personas fueron llevadas por los bomberos y otros equipos de emergencia a hospitales del área por lesiones, de acuerdo con el alcalde Frank Scott Jr., añadiendo, «Por la gracia de Dios, no hemos experimentado ninguna muerte».

There are many injured from this tornado hit in Little Rock. I know responders and neighbors are helping those impacted. Thank you. https://t.co/Eggfazd77v

— Gov. Asa Hutchinson (@AsaHutchinson) March 31, 2023