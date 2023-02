DEA advierte sobre «ISO»: la nueva droga potencialmente más letal

San Francisco, CA.- La Drug Enforcement Administration (DEA) desde el año 2019 le sigue el rastro a una nueva droga llamada «ISO», considerado un nuevo opioide sintético que aparentemente es más letal que el fentanilo y ya circula por las calles del país.

Para ese entonces la circulación era limitada, sin embargo el opioide sintético «ISO», está tomando más fuerza, empezando a aparecer en zonas urbanas de todo Estados Unidos, incluyendo San Francisco. Siendo una de las ciudades del país más afectadas por el consumo de fentanilo.

En este sentido, Jacquie Berlinn, cofundadora de la organización Mothers Against Drug Addiction and Deaths, declaró a la cadena ABC7, «Es una versión más fuerte del fentanilo. Da mucho miedo».

Según la DEA el nombre de «ISO» es usado para referirse a la isotonitaceno. Recordando que este es un potente opioide sintético que suele causar efectos similares a los del fentanilo. Igual que esta droga, el «ISO» es altamente adictivo y bastante letal.

#Addiction is a treatable disease— not a character flaw.

Safe and effective treatment options like medications for #OpioidUseDisorder can help people overcome addiction.

Watch this 30-second video to learn more:https://t.co/3hZizCIEb8 pic.twitter.com/2SCq9VPqyI

— CDC Injury Center (@CDCInjury) February 14, 2023