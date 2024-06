Condenados por violencia de género no pueden tener armas en EE.UU.

Washington.- Una nueva norma federal que prohíbe a los condenados por violencia de género tener armas, fue aprobada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Luego de una extensa discusión se logró el resultado de ocho votos a favor y uno en contra. El alto tribunal quitó la razón a un hombre de Texas identificado como Zackey Rahimi. Fue detenido por amenazar a su pareja con un arma pese a que sobre él pesaba una orden de alejamiento por malos tratos.

A Rahimi le dieron la razón tribunales inferiores. Y tiene el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle y la Fundación Segunda Enmienda, entre otros.

Ver más: 13 tiroteos se registraron en EE.UU. el fin de semana

Medios de comunicación explicaron que la cuestión central abordaba, por tanto, si la Segunda Enmienda protege el derecho de los individuos a llevar armas incluso si se determina que son peligrosos o si se pueden imponer restricciones en algunos casos.

Al respecto, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió en el fallo que “un individuo que un tribunal considere que representa una amenaza creíble a la seguridad física de otro puede ser desarmado temporalmente de conformidad con la Segunda Enmienda”.

En este sentido, la decisión podría ayudar a reforzar regulaciones federales sobre armas. Las cuales son cuestionadas desde que el mismo Supremo amplió enormemente los derechos de armas en 2022.

Ver más: Más de 130 detenidos en operativo policial en Pompano Beach

Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció en un comunicado, en la que afirmó que “nadie que haya sido abusado debería tener que preocuparse de que su abusador consiga un arma”.

No one who has been abused should have to worry about their abuser getting a gun.

As a result of today’s Supreme Court ruling, survivors of domestic violence and their families will still be able to count on critical protections, just as they have for the past three decades.

— President Biden (@POTUS) June 21, 2024