Pronóstico de puntos más calientes por ola de calor en Estados Unidos

Washington, DC.- En medio de la extrema ola de calor que experimentan algunos estados de Estados Unidos, los meteorólogos emitieron advertencias de calor para ciudades y pueblos considerados como los puntos más calientes de Estados Unidos.

El pronóstico del National Weather Service (NWS), precisó que algunos lugares del suroeste del país, donde los veranos calurosos son frecuentes, se pronostican temperaturas extremas. Estas podrían romper récords por sus altas temperaturas.

En este sentido, los pronósticos del NWS del sábado 15 de julio destaca una lista de puntos calientes del suroeste de Estados Unidos.

Phoenix, se pronostica un alto de 46 Celsius (115 grados Fahrenheit). Considerando que el récord en todos los tiempos es de 122 grados Fahrenheit, el 26 de junio de 1990.

As of 6pm ET this evening, the widespread and extensive nature of excessive heat warnings and heat advisories cover over 100 million people. This weekend the sweltering and dangerous heat will remain in the forecast, especially across much of the West. Practice heat safety! pic.twitter.com/a26ZBjKQ93

— National Weather Service (@NWS) July 14, 2023