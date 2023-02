Clima en Estados Unidos sufrirá gran tormenta invernal

Washington, DC.- Pese a que el clima en Estados Unidos anuncia la primavera, un poco más temprano que de costumbre, una gran tormenta invernal impactará al país de costa a costa de acuerdo con el Weather Prediction Center (WPC).

Este frente invernal impactará a millones de personas esta semana por lo que los ciudadanos estadounidenses deben esperar: vientos peligrosos, fuertes nevadas, posibles condiciones de ventisca, lluvias intensas, aguanieve, tormentas severas y para algunos las temperaturas más frías de la temporada.

Ver más: Noreste del país afectado por fríos históricos

En este sentido, el WPC pronosticó, «La nevada total de la tormenta probablemente se medirá en metros para muchas de las cadenas montañosas del oeste». Por ahora, la tormenta ya está cobrando vida a lo largo de la costa oeste, mientras que el noroeste del Pacífico ya tiene síntomas de nieve y lluvia.

Por ejemplo, este martes 21 de febrero parte de la zona de las cordilleras Cascadas y las Montañas Rocosas podrían recibir hasta 90 centímetros de nieve en las elevaciones de mayor altura. Al tiempo que los vientos en el noroeste del Pacífico podrían alcanzar los 96 km/h.

Winter weather alerts (Winter Storm Watches/Warnings, Blizzard Warnings, and Winter Weather Advisories) span across 22 states this morning as heavy snow and high winds impact a large portion of the country this week. Visit https://t.co/pGx1JRZLBI for local forecasts. pic.twitter.com/xCvbSHM5T4

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 21, 2023