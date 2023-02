Noreste del país afectado por fríos históricos

Washington, DC.- El clima del noreste de Estados Unidos estuvo precedido por una combinación peligrosa entre fríos y fuertes vientos históricos, que crearon condiciones potencialmente mortales, donde falleció un bebé en Massachusetts.

La sensación térmica en el Monte Washington de New Hampshire cayó a menos de 108 grados Fahrenheit (-78 ° Celsius). Hasta el momento la sensación térmica más baja jamás registrada en el país.

De acuerdo con el Mount Washington Observatory durante la noche se registró una temperatura del aire de -47° F (-44 C), con ráfagas de viento alcanzando los 160 km/h o 100 millas por hora.

Estos fuertes vientos tumbaron un árbol que aplastó un auto en Southwick, Massachusetts. En este suceso, consecuencia del mal tiempo, falleció un pasajero infantil mientras que el conductor fue trasladado a un hospital con graves heridas, de acuerdo con el fiscal de distrito de Hampden.

Some views at #sunset from around the summit. We had brisk winds of 50 mph and ambient air temperatures of 12F below (-12F/-24C). Cold and windy conditions continue for the week ahead. Our 48-hour Higher Summits Forecast is available at https://t.co/XgUuKwpu9L#NHwx #NH #cold pic.twitter.com/5oSZ93sv0n

— Mount Washington Observatory (MWO) (@MWObs) February 1, 2023