Cierre de escuelas por tormenta de nieve

Chicago, IL.- La gran tormenta de nieve golpeó, este 22 de febrero, a las Llanuras del Norte y la zona superior del Medio Oeste con fuerte vientos y nevadas, obligando a cerrar cientos de escuelas, imposibilitando los viajes por carretera entre ciudades y la cancelación de por lo menos 1.000 vuelos.

Esta tormenta de nieve afectó a por lo menos 50 millones de estadounidenses que estaban bajo aviso de clima invernal. Esto ocurrió este 22 de febrero por la mañana, la tormenta invernal pasó por la franja del oeste y el norte hacia el este.

Ver más: Más de 1.000 vuelos cancelados por tormenta invernal

De acuerdo con pronósticos del National Weather Service (NWS) se esperaba hasta 60 cm o 2 pies de nieve, junto a vientos de 97 km/h o 60 millas, hasta este 23 de febrero. Por ejemplo, Sioux Falls, Dakota del Sur experimentó 43 cm o 17 pulgadas de nieve; ráfagas de viento de hasta 45 km/h o 60 millas; y temperaturas de -5°C o 10 grados Fahrenheit.

Una de las ciudades más afectadas en el Medio Oeste está Minneapolis donde se espera la creación de lagunas con unos 50 cm o 20 pulgadas de nieve, vientos de 72km/h (45 mph). Situación que obligó a las autoridades a declarar emergencia en Minneapolis y St. Paul.

Winter warming spaces are open tonight from 9:30 p.m. to 6:30 a.m. at

– Union Gospel Mission

– Saint Paul Opportunity Center

– Newell Park Building (for youth and families)

For more information, call 651-266-1050 or visit https://t.co/X6NK3GmE9i.

— City of Saint Paul (@cityofsaintpaul) February 23, 2023