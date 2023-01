Aerolínea low cost demandada por cancelación de vuelos

Nueva York, NY.- La aerolínea low cost estadounidense, Southwest Airlines (LUV.N) recibió una demanda colectiva en la corte federal de Nueva Orleans, encabezada por el usuario Eric Capdeville, argumentando que la aerolínea de bajo costo incumplió el contrato.

De acuerdo con la demanda la aerolínea Southwest, con sede en Dallas, canceló más de 15.000 vuelos debido a la tormenta invernal, y aunque la aerolínea prometió reembolsar los gastos de pasajeros, el usuario Capdeville, confesó que solo le ofrecieron un crédito a él y a su hija.

Ver más: Vuelos retrasados en Florida por problema informático

Luego de cancelar el vuelo del 27 de diciembre con destino Portland, Oregon desde Nueva Orleans, no le ofrecieron abordar un viaje alterno para cumplir su destino. Frente a esto, los afectados «no pueden usar sus boletos de avión por causas ajenas a ellos y no obtienen el beneficio de su trato con el demandado», reza la denuncia.

El usuario que encabeza la demanda, Capdeville es residente de Marrero, Louisiana y fundamenta su demanda por daños y perjuicios para todos los pasajeros de vuelos de Southwest. Los mismos deben estar cancelados desde el 24 de diciembre y no haber recibido reembolsos ni boletos ni de gastos.

Customers disrupted by our operational challenges who have questions about flight refunds, alternative travel arrangement reimbursements, or locating displaced luggage, please follow the link below.

Hay que tomar en cuenta que Southwest Airlines es la mayor aerolínea de Estados Unidos por número de pasajeros domésticos transportados por año. Además es la sexta mayor aerolínea del país por ingresos.

We’ve let our Customers and Employees down, and we pledge to do everything we can to make it right. If you still need assistance rearranging your travel, getting a refund, or tracking down your luggage, please visit https://t.co/II3YgdPy7J. pic.twitter.com/64Fdt8jJPn

— Southwest Airlines (@SouthwestAir) December 29, 2022