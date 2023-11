Accidente de tránsito deja seis muertos y 18 hospitalizados

Tuscarawas Valley, OH.- Al menos seis personas fallecieron y otras 18 resultaron heridas en un accidente de tránsito mortal, el martes 14 de noviembre, que involucró a un autobús chárter, un camión con remolque y tres autos más en una autopista en el centro de Ohio.

Según la policía estatal el autobús transportaba a estudiantes y acompañantes adultos del distrito escolar de Tuscarawas Valley al este de Ohio. Aparentemente, este auto originó la muerte de tres acompañantes más el conductor y 16 heridos.

Se sabe que tres de las víctimas mortales que iban en el autobús eran estudiantes: dos hombres de 18 años y una adolescente de 15 años. Adicionalmente, fueron declarados muertos tres adultos que viajaban en uno de los autos involucrados en el accidente.

De acuerdo a un comunicado de la policía, el accidente ocurrió poco antes de las 9 am (hora local) en la Interestatal 70, cerca del municipio de Etna. Aproximadamente a unos 34 kilómetros (21 millas) al este de Columbus, la capital de Ohio.

Today, a charter bus carrying Tuscarawas Valley Local Schools students and chaperones on the way to the annual OSBA Capital Conference and Trade Show was involved in a very serious accident.

Please join us in praying for the entire Tuscarawas Valley family. pic.twitter.com/jpGp4yVj2U

— Ohio School Boards (@OHschoolboards) November 14, 2023