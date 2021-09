World Heart Day: Día Internacional del Corazón y la desmitificación del café

Charlotte, NC.- Según, un estudio del National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos, en el marco del World Heart Day, que publicó en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine, concluyó que el consumo de café no es perjudicial para el corazón.

Este estudio no solo determinó que el café es beneficioso para el corazón, sino que también puede prevenir enfermedades cardiovasculares, respiratorias e infecciosas.

Asimismo, este estudio, analizó un grupo de más de 400.000 personas de entre 50 y 71 años durante un período de 14 años.

Los sorprendentes resultados de la investigación manifiestan que aquellas personas que consumían café a diario reducían su riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, respiratoria, ictus, diabetes, infecciones y lesiones.

De hecho, el análisis observó que el café tenía propiedades protectoras en la mayor parte de enfermedades menos en los tumores. Revelando que las personas que bebían alrededor de cuatro tazas de café al día reducían en un 14% su riesgo de muerte.

