Vuelve el espectáculo del Festival del Renacimiento

Charlotte, NC.- El espectáculo del tradicional Festival del Renacimiento en Carolina del Norte vuelve este año cargado de aventuras y entretenimiento para toda la familia.

El evento de este año, el número 29, se llevará a cabo los sábados y domingos desde el 1 de octubre hasta el 20 de noviembre en Huntersville.

En el sitio web del Carolina Renaissance Festival ya promocionan el evento y tienen disponibles los boletos para su adquisición.

El Festival del Renacimiento se realizará en una granja de 250 acres. Está ubicada al norte de Charlotte, entre Concord y Huntersville, en el cruce de NC 73 y Poplar Tent Road.

Será la segunda edición consecutiva después de la cancelación en 2020 debido a la pandemia.

