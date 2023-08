vigilia-en-honor-a-profesor-asesinado-en-unc-chapel-hill

Charlotte, NC.- La comunidad universitaria de UNC-Chapel Hill se reunió en una vigilia para rendir homenaje al profesor asesinado el pasado lunes dentro del campus.

El asesinato de Zijie Yan causó gran conmoción en Carolina del Norte. El hecho generó un momento de pánico en el campus ante la presencia de un hombre armado.

Videos de estudiantes resguardándose en salones de clases y huyendo a través de ventanas en pisos superiores inundaron las redes sociales.

Tonight, the #UNC community gathered in the Dean E. Smith Center to honor the memory of Zijie Yan. As we continue to heal together, let us remember the words of student body president Chris Everett, “Professor Yan- Our Carolina Blue skies will always be a memory of you” pic.twitter.com/YzwpBgGMwI

— UNC-Chapel Hill (@UNC) August 31, 2023