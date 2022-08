Charlotte, NC.- Lo que vivió Antonio Landaeta al cruzar la selva del Darién no se lo desea a nadie. “Quedé traumatizado”, contó este venezolano que logró alcanzar suelo estadounidense después de superar los peligros de este paso que utilizan miles de migrantes desde Sudamérica.

Antonio, de 56 años, duró cuatro días caminando en esta selva que une a Colombia y Panamá. El fango en algunos tramos le llegaba a las rodillas y cruzarse con animales salvajes no era inusual.

Él y su familia, incluidos siete niños, la menor de 2 años y la mayor de 10 años, comieron pan con sardina y sopa instantánea durante la travesía. El agua que tomaban era la de río. Dudan de su pureza porque duraron 15 días con diarrea, recordó su hijo José.

Ahora, este grupo familiar está en la ciudad de Charlotte. Eternity Foundation les ha brindado apoyo inicial con un lugar donde quedarse y encontrar trabajo.

El dinero no alcanzaba en Venezuela

Las niñas sufrieron mucho cruzando la selva, cuenta Antonio Landaeta que vendió su camioneta y juntó dinero para reunirse con parte de la familia que ya estaba en Colombia.

Desde ahí partieron hacia el Darién con el objetivo puesto en llegar a Estados Unidos. La crisis en Venezuela los obligó a emigrar.

Los ingresos de Antonio por sus trabajos a destajo en su país no le alcanzaban. La mitad del dinero que podía ganar en una semana se iba en un kilo de carne.

Así que el grupo familiar decidió tomar el paso del Darién para buscar un mejor futuro. Pero, fue una “experiencia muy fuerte”, calificó Antonio que tiene una prótesis en la columna.

Dificultades de la travesía

“Teníamos que esperarnos para terminar de subir prácticamente gateando esa montaña tan alta”, narró.

Antonio recuerda que la mamá de sus hijos perdió el conocimiento. Debido a la condición de la mujer armaron dos carpas y durmieron en un pantano. La señora luego volvió en sí y continuaron su camino.

“Yo le daba ánimo a los que venían detrás de mí, incluido mi hijo que está operado en una rodilla, tiene una prótesis”.

“Quería darles fuerzas. Hubo un momento en que mi hijo se cayó y se golpeó en la rodilla (…) cuando yo vi a mi hijo llorando fue fuerte”.

“A pesar de que tengo prótesis en la columna, saqué valor porque si me caigo yo, que soy la columna (de esta familia), imagínate los demás. Entonces, ellos me veían que yo le ponía (me esforzaba) a pesar de mi edad y mi prótesis. Ellos decían ‘si mi papá puede, si mi abuelo puede, yo también puedo’”.

“Sentí miedo”

Este migrante venezolano contó sobre el paso del Darién, del que mucho se habla sobre su peligrosidad, que sintió miedo.

“Es fuerte, es muy fuerte, yo no se lo recomiendo a nadie cruzar el Darién. Quedé bastante traumatizado porque es selva como tal, tupida, el fango te llega a la rodilla, y cuando menos al tobillo”.

“Hubo un momento que sentí miedo”, recordó Antonio que se cruzó con animales salvajes como tigres, caimanes, monos y arañas. “Se cruzan ríos con el agua casi hasta el cuello”.

Este hombre cuenta que existen personas que dirigen a los grupos en las largas caminatas pero al final de la tarde desaparecen. “Tienes que acampar donde te agarre la noche”.

“Una tarántula más grande que mi mano”

José Landaeta es miembro del grupo familiar que está en Charlotte. Él compartió parte de lo que vio en la selva, incluida una “tarántula más grande que mi mano”. Su papá se topó con un cocodrilo en uno de los campamentos, cerca de un río vieron un jaguar y también escorpiones.

La recomendación de José al grupo era que no tocaran las ramas porque podía haber animales pequeños y peligrosos. “Los zancudos son inmensos, a todos se nos hincharon las piernas (por las picadas)”.

Además, José recordó que se quedaron sin recursos en medio de la travesía. “Todos aquí duramos más de 15 días con diarrea porque nos tocaba tomar agua del río”.

Ahora el grupo familiar está bajo resguardo en Charlotte. Las condiciones todavía están lejos de ser las que soñaron, pero están a salvo.

La ayuda de Eternity Foundation

Eternity Foundation les ha bridando soporte. En una casa están cerca de 25 inmigrantes. Veinte de ellos venezolanos. Los otros son de México y Colombia.

Con escasos recursos María Herrera, quien está al frente de la fundación, da todo el apoyo que puede. “Hay como 20 inmigrantes en carpas porque no tengo espacio”.

Sin embargo, para ella es un gusto verlos tranquilos y más cómodos. Algunos cuando llegaron tenían tres días sin comer o dormir. “Lo primero que hice fue ponerles colchón, cocinarles comida, buscar sábanas, que ellos se pudieran arropar y dijeran ‘ya estamos en un techo, no importa que sea una carpa, tenemos donde dormir y ya comimos’”.

La fundación ayudó a gran parte de las personas a las que da cobijo a conseguir trabajo y obtener una cita con las agencias de inmigración.

Eternity Foundation cumple una loable labor, pero no alcanza a cubrir todas las necesidades. María Herrera quiere construir un espacio más acogedor, sobre todo ahora que se acerca el frío y tiene gente, incluidos niños, en carpas.

“Junte 3 mil dólares, pero se lleva más más dinero. Necesitamos madera y mano de obra que me ayude a reconstruir ese espacio”.

Las personas que deseen colaborar para que Eternity Foundation mejore las condiciones de su ayuda a los inmigrantes pueden contactar a María Herrera al (704) 877-9364. También pueden hacer una donación electrónica vía Zelle (eternityfoundation@outlook.com) o la cuenta 0005104135716 de Eternity Foundation en BB&T.

La sede de la organización sin fines de lucro está ubicada en 5631 Mt Holly Huntersville Rd. Charlotte, NC 28216.

