Emergencia en Charlotte ante alza en llegada de inmigrantes

Charlotte, NC.- La Coalición se declaró emergencia en Charlotte ante el aumento en la llegada de inmigrantes a la Ciudad Reina.

José Hernández-París, director ejecutivo de La Coalición Latinoamericana, hizo una declaración ante los medios debido a que la capacidad de atención de inmigrantes ha sido superada.

Solo desde mayo al menos la organización ha asistido a más de 1.430 personas, 531 de ellos niños.

Hernández-París comentó que los inmigrantes provienen de centros de detención en Texas, la mayoría de nacionalidad venezolana, cubana, colombiana y nicaragüense.

Ante la llegada de inmigrantes, La Coalición decidió declararse en emergencia e iniciar una campaña de recaudación a través de GoFundMe a beneficio de este grupo de ciudadanos.

Please see the link to hear the story of one of the families we helped with our partners at the Venezuelan Alliance in Charlotte. Thank you!

We need your help!!! https://t.co/sWd4AZRSdO

— Latin American Coalition (@LaCoalicionCLT) August 9, 2022