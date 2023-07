Un hombre de Mecklenburg gana $ 200.000 con raspadito

Charlotte, NC.- Un hombre de Mecklenburg probó su suerte en la lotería y ganó $ 200.000 en la lotería con un boleto de raspadito.

Lythe El-Hulu, residente de Mint Hill, se arriesgó y con una inversión de $ 5 ahora tiene un premio que le abonará una gran cantidad de dinero.

El-Hulu compró su boleto de la suerte para Hot 5 en Stars Mart en West C Street en Kannapolis, dijo NC Education Lottery en su sitio web.

Lythe El-Hulu of #MintHill took a chance on a $5 scratch-off ticket and won a $200,000 prize! El-Hulu bought his lucky Hot 5’s ticket from Stars Mart on West C Street in #Kannapolis. Congratulations, Lythe! #NCLottery https://t.co/c0lhpK2Mwn pic.twitter.com/1GmCumlHqE

— NC Education Lottery (@nclottery) July 25, 2023