tiroteo-deja-seis-heridos-en-playa-de-sc

Isle of Palms, SC.- Un tiroteo dejó seis personas heridas y varios detenidos en una playa de Isle of Palms en Carolina del Sur.

El hecho ocurrió la tarde del viernes 7 de abril en momentos de gran presencia de estudiantes de secundaria debido a la celebración del «Senior Skip Day».

El reporte del Departamento de Policía de Isle of Palms indica que entre los heridos había adolescentes y adultos.

La policía cerró la playa después del hecho. No está claro cuándo será reabierta.

We have established a tip line for any information related to the shooting today on #iop. Please call 843-529-3750 with any information #chsnews

— IsleofPalmsPD (@IsleofPalmsPD) April 8, 2023