mataron-a-adolescente-en-concord-durante-robo

Charlotte, NC.- Un adolescente fue muerto a tiros y otra persona resultó herida durante un robo en la ciudad de Concord.

El Departamento de Policía de Concord está investigando el suceso ocurrido en 285 Cabarrus Ave. W.

Una llamada al 911 informó que se había disparado a una persona y se había producido un robo en esa ubicación.

Cuando los oficiales llegaron encontraron en la parte trasera de la casa a Xavier Nehemiah Zion Charlton, de 17 años, de Salisbury. Estaba herido de bala. Se le prestó atención inmediata pero EMS lo declaró muerto en la escena.

Nicholas Asbury (24 años), quien reside en la propiedad, dijo a la policía que fue confrontado por dos hombres que portaban pistolas y que disparó su pistola varias veces, hiriendo a ambas personas.

We are investigating the shooting death of one male victim following an attempted armed robbery. ⁰⁰The investigation is ongoing. Anyone with info is asked to call the Concord PD at 704-920-5000, or to remain anonymous, call the Cabarrus Area Crime Stoppers at 704-93-CRIME. pic.twitter.com/u4zoWGZDsy

— Concord, NC Police (@ConcordNCPolice) April 7, 2023