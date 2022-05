Small Business Week celebra impacto empresarial en NC

Raleigh, NC.- La Small Business Week, del 1 al 7 mayo, celebra a los empresarios y el impacto de las pequeñas empresas en la economía del Carolina del Norte.

El gobernador Roy Cooper hizo una proclamación para esta semana porque está consciente de la importancia de este sector para el estado.

“Desde las montañas hasta la costa, las pequeñas empresas son la columna vertebral de la economía de nuestro estado”, dijo el gobernador Cooper.

“A medida que salimos de esta pandemia más fuertes que nunca, nos comprometemos a brindar la fuerza laboral capacitada y los recursos que estos empresarios necesitan para tener éxito”.

Según un comunicado del estado con datos hasta 2021, Carolina del Norte cuenta con más de 964.000 pequeñas empresas. Esto representa más del 99% del total de empresas. Además, emplean a 1,7 millones de personas.

