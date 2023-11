Seis residentes de NC recibieron el honor más alto del estado

Raleigh, NC.- El North Carolina Award, el honor más alto del estado, ha sido concedido a seis residentes distinguidos en una ceremonia liderada por el gobernador Roy Cooper.

El premio reconoce importantes logros de toda una vida en las áreas de bellas artes, literatura, servicio público y ciencia, explicó en un comunicado el Departamento de Recursos Naturales y Culturales de Carolina del Norte.

El premio, a lo largo de su historia, ha honrado a más de 250 individuos notables que han dejado una huella indeleble en el estado, incluyendo a luminarias como Maya Angelou, James Taylor y Branford Marsalis.

El reconocimiento, establecido por la Asamblea General en 1961, celebra las contribuciones significativas de individuos al estado y a la nación en áreas como las bellas artes, la literatura, el servicio público y la ciencia.

Six distinguished North Carolinians were presented the North Carolina Award, the state’s highest honor, by Governor Roy Cooper at a Nov. 9 ceremony at the @‌ncartmuseum

Full press release: https://t.co/LN7AvGrwFg pic.twitter.com/S65lnF8wmD

— NC DNCR (@ncculture) November 15, 2023