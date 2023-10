nc-rinde-homenaje-a-ciudadanos-sobresalientes

Charlotte, NC.- El North Carolina Award, el honor civil más prestigioso del estado, será otorgado a seis destacados ciudadanos de Carolina del Norte el jueves 9 de noviembre en una ceremonia que tendrá lugar en el Museo de Arte de Carolina del Norte.

El gobernador Roy Cooper tendrá el honor de entregar estos galardones, se anunció en un comunicado del Departamento de Recursos Naturales y Culturales.

Este reconocimiento, establecido por la Asamblea General en 1961, celebra las contribuciones significativas de individuos al estado y a la nación en áreas como las bellas artes, la literatura, el servicio público y la ciencia.

Este premio, a lo largo de su historia, ha honrado a más de 250 individuos notables que han dejado una huella indeleble en el estado, incluyendo a luminarias como Maya Angelou, James Taylor y Branford Marsalis.

