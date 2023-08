SC declaró emergencia

Columbia, SC.- El gobernador Henry McMaster declaró emergencia por Idalia y anunció que los equipos de respuesta se preparan para el posible impacto en el estado.

McMaster firmó la orden ejecutiva 2023-29 y pidió a los habitantes de Carolina del Sur que monitoreen los pronósticos locales y comiencen a tomar las precauciones.

«El estado de emergencia se emite como medida de precaución para garantizar que tengamos los recursos necesarios para responder a las inundaciones y que seamos capaces de responder rápidamente si el pronóstico empeora», dijo el gobernador.

Idalia tocará tierra primero en el norte de Florida convertido en huracán de categoría 4. Se espera que avance hacia el norte a las Carolinas con menor intensidad.

Although we may avoid the worst of Idalia's impacts, I have declared a State of Emergency out of an abundance of caution to ensure that we have the necessary resources in place to respond to flooding events and are able to respond quickly if the forecast worsens.

— Gov. Henry McMaster (@henrymcmaster) August 29, 2023