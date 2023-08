Cooper declara estado de emergencia por Idalia

Charlotte, NC.- El gobernador Roy Cooper declaró estado de emergencia ante el posible impacto Idalia en Carolina del Norte.

Se espera que Idalia traiga varios peligros a Carolina del Norte el miércoles y jueves, con riesgo de inundaciones por fuertes lluvias, especialmente en el sureste de Carolina del Norte, señala un comunicado de la oficina del gobernador.

La tormenta Idalia se fortaleció a un huracán con vientos máximos sostenidos de unos 120 km/h con ráfagas más fuertes, según el Centro Nacional de Huracanes. Las proyecciones indican que tocará tierra el martes en la noche o el miércoles al norte de Tampa, Florida.

«Continuamos monitoreando el curso de Idalia y sus impactos potenciales en nuestro estado y es fundamental asegurarnos de que estemos completamente preparados», dijo Cooper.

El gobernador emplazó a los habitantes de Carolina del Norte a tener listos sus kits de emergencia y prepararse para la tormenta.

La declaratoria de emergencia activa un plan para favorecer el transporte de combustible y suministros y servicios críticos; así como ayudar a los socorristas y a la industria agrícola a prepararse con anticipación para las inclemencias del tiempo.

Hurricane #Idalia is still expected to track NE into FL and near the Carolina coast, bringing heavy rain (2-5" S and E of Raleigh) and gusty winds (25-35 mph) to central NC on Wednesday/Thursday. Flash flooding and scattered downed trees and power outages will be possible. #ncwx pic.twitter.com/Prvde9uqDg

— NWS Raleigh (@NWSRaleigh) August 29, 2023