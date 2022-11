republicanos-escalan-pero-cooper-mantiene-poder-de-veto

Charlotte, NC.- Los republicanos en Carolina del Norte ganaron espacios en la Asamblea General, pero se quedaron cortos para bloquear el poder de veto del gobernador demócrata Roy Cooper.

Las elecciones intermedias arrojaron resultados destacados como la victoria del republicano Ted Budd frente al demócrata Cheri Beasley en la contienda por el Senado de Estados Unidos; también la nueva mayoría conservadora en la Corte Suprema de Carolina del Norte.

El escenario en la Asamblea General tiene dos partes. En el Senado, los republicanos consiguieron la mayoría calificada con 30 escaños de 50. Pero, en la Cámara se quedaron cortos por muy poco.

En la Cámara estatal los conservadores obtuvieron 71 escaños de 120, uno menos de los necesarios para lograr la supermayoría.

La Constitución de Carolina del Norte requiere que el 60% de los miembros presentes en cada cámara voten para anular un veto. Los republicanos necesitarían el apoyo de al menos un demócrata para lograrlo. Las ausencias en este escenario pueden ajustar los márgenes de voto necesarios.

We stopped a GOP supermajority tonight when North Carolinians voted for balance and progress. I’ll continue to work with this legislature to support a growing economy, more clean energy, better health care and strong public schools. – RC

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) November 9, 2022