refugio-necesita-desocupar-perreras-para-ejecutar-renovaciones

Charlotte, NC.- Charlotte-Mecklenburg Animal Care & Control (ACC) está a punto de iniciar una fase de renovación en su refugio de animales, por lo que necesita desocupar las perreras.

El 27 de septiembre comenzará esta fase de renovación, conocida como Kennel Reno 2023 Parte 1.

Esta etapa se centrará en la renovación de dos salas de perreras utilizadas como temporales, que se convertirán en áreas de aislamiento para perros enfermos.

El objetivo es cumplir con los estándares del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Carolina del Norte y la Ley de Discapacidades Estadounidenses, explicó Animal Care & Control en un comunicado.

Sin embargo, para llevar a cabo este proyecto, ACC necesita desocupar 39 perreras antes del 26 de septiembre a las 7 p.m.

The animals need your support, now more than ever! We've been saying how full we are, but our next phase of construction is going to lower our space even more. We need move 36 dogs by September 27. Please consider adopting or fostering!https://t.co/igx7t3X1HL pic.twitter.com/gYRUeU7KXp

— Animal Care & Control (@animalsclt) September 19, 2023