refugio-de-animales-practica-eutanasia

Charlotte, NC.- Un refugio de animales en la ciudad de Charlotte practicó eutanasia en sus instalaciones debido a una crisis de capacidad prolongada.

Animal Care & Control (ACC), una división del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg, ha estado alertando sobre la crisis debido a la cantidad de animales que recibe.

En sus alertas ha estado pidiendo colaboración a la comunidad con adopciones para reducir la cantidad de animales en el refugio y así brindarles un nuevo hogar.

Sin embargo, Animal Care & Control superó con creces su capacidad para perros y “lamentablemente, se vio obligado a tomar algunas decisiones de eutanasia realmente difíciles”, señaló en un comunicado.

Estas decisiones se deben a que no hay espacio en la perrera para los nuevos animales que ingresan.

“La eutanasia de perros por espacio se llevó a cabo esta mañana y probablemente se llevará a cabo varios días esta semana para llegar a una cantidad de perros que podamos manejar adecuadamente”, dijo Animal Care & Control e un comunicado con fecha del 3 de julio.

We are in really rough shape. And tomorrow we are closed so we really need dogs to leave out of our shelter today. 8315 Byrum Dr, Charlotte. https://t.co/OVIqGb33r0 pic.twitter.com/2ajQ8SzJt9

— Animal Care & Control (@animalsclt) July 3, 2023