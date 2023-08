recuperado-cuerpo-en-lake-norman

Charlotte, NC.- El cuerpo de un nadador que al parecer se había ahogado en Lake Norman ha sido recuperado, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Cornelius informó que respondió el martes 1 de agosto, cerca de las 7:45 pm a una llamada de emergencia por posible ahogamiento en el popular lago.

Ver más: Celebra una salida nocturna con la policía de Gaston

Según los informes, la víctima saltó de los acantilados, se metió al agua y nunca resurgió.

The body of the missing swimmer has been recovered. We would ask that you keep the family in your thoughts and prayers during this time.

Thank you to all mutual aid lake agencies for providing assistance. https://t.co/Sf6srbGbRe

— Cornelius Police Department (@CorneliusPD) August 2, 2023