todo-lo-que-se-sabe-del-arrollamiento-de-inmigrantes-en-nc

Lincolnton, NC.- El caso del arrollamiento de seis inmigrantes en Carolina del Norte impactó a la comunidad no solo del estado sino de todo el país.

El domingo 30 de julio una camioneta que parecía iba a detenerse en el estacionamiento de una tienda Walmart, en la ciudad de Lincolnton, aceleró y arrolló a los inmigrantes que estaban sentados en una isla o área verde. El vehículo siguió su marcha.

La escena quedó grabada en video. El Departamento de Policía de Lincolnton describió que el hecho pareció “ser un asalto intencional” y pidió ayuda a la comunidad para ubicar a la camioneta y al conductor.

Al día siguiente la policía informó que el sospechoso se entregó. Fue identificado como Daniel González, de 68 años. Él llegó en compañía de sus familiares a la sede del departamento policial.

Los familiares explicaron, según la versión González le contó, que se iba a estacionar pero por accidente golpeó el acelerador y arrolló a los inmigrantes. El hombre entró en pánico y huyó de la escena.

Hablan las víctimas del arrollamiento

Progreso Hispano News ha dado seguimiento al caso y conversó con algunas de las víctimas, en su mayoría inmigrantes mexicanos con visa de trabajo temporal H-2A.

“Estábamos saliendo de comprar y fuimos a dónde están los arbolitos, estábamos platicando y de repente pasó una camioneta, como yo estaba de espalda no la vi bien. Me metió por abajo de la llanta”, dijo una de las víctimas recostado en una cama y con collarín.

Otra de las víctimas tiene la pierna derecha inmovilizada. “Fue muy rápido el accidente, no me di cuenta cuando la troca no nos iba a arrollar. Yo caí a un lado y a mis compañeros vi cómo (la camioneta) los arrastraba”.

Timoteo López se siente con suerte. Él estaba dentro de la tienda cuando ocurrió el accidente. “Fue muy fuerte en ese momento lo que sucedió, los compañeros estaban descansando, esperando a que llegaran a recogerlos”.

El sospechoso Daniel González está privado de libertad. Fue acusado de delito grave de atropello y fuga con una fianza segura de 50.000 dólares.

