Charlotte, NC.- Con el Día de Acción de Gracias aproximándose, dos organizaciones tendrán eventos de entrega de pavos de manera gratuita en la ciudad de Charlotte.

Los eventos son un servicio a la comunidad para garantizar una comida familiar sobre la mesa para la gran celebración el jueves 23 de noviembre.

InReach y The Harvest Center of Charlotte están al frente de la entrega de pavos en jornadas diferentes que se llevarán a cabo el sábado 18 de noviembre.

Recibe un pavo gratis para Acción de Gracias

The Harvest Center of Charlotte realizará su evento anual en 5415 Airport Drive Charlotte, NC 28208. El horario de entrega será de 9 am a 11 am para las personas registradas de manera online.

Quienes se inscriben tienen garantizado un pavo y una caja de comestibles. Los pavos no reclamados se entregarán al público en general a partir de las 11 am hasta agotar existencias.

El otro evento es organizado por a través de Mecklenburg First in Families, un proyecto de InReach. Se llevará a cabo por orden de llegada a partir de las 10 am en 4530 Park Road, Charlotte, NC 28209.

Para participar es necesario completar un formulario disponible AQUÍ que deberá ser entregado el día del evento. Las familias recibirán un pavo y una caja de comida.

