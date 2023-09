¡Descubre! Kannapolis anunció sus eventos de Navidad

Kannapolis, NC.- Kannapolis no pierde tiempo y desde ya está avisando a la comunidad su lista de eventos para celebrar en grande la Navidad en la ciudad.

El punto de partida será la Ceremonia Anual de Iluminación del Árbol y Celebración de las Luces, programada para las 6 pm del sábado 18 de noviembre en Village Park, ubicado en 700 West C Street. Este evento marcará oficialmente el comienzo de la celebración navideña en Kannapolis.

La ciudad dio todos los detalles de sus celebraciones navideñas en un comunicado publicado en su sitio web.

La alegría y el espíritu festivo continuarán con la Celebración de las Luces, que se extenderá hasta el 30 de diciembre, y el regreso del muy esperado Desfile de Navidad de Kannapolis el 9 de diciembre.

