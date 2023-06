the-umbrella-center-recibe-apoyo-millonario

Charlotte, NC.- The Umbrella Center recibirá un apoyo millonario por parte de David and Nicole Tepper Foundation.

En total serán $ 2 millones para ayudar en la construcción del primer centro de justicia familiar de Charlotte-Mecklenburg, anunció la fundación de los propietarios de los equipos profesionales Carolina Panthers y Charlotte FC.

Ver más: Apoyo a víctimas de agresión sexual en Mecklenburg

“David y yo reconocemos cómo romper el ciclo de violencia puede tener un impacto tan positivo en una familia”, dijo Nicole Tepper en un comunicado en el que se anunció el apoyo millonario.

The Umbrella Center es una innovadora colaboración público-privada cuya sede está prevista comience a construirse en 2024.

The David and Nicole Tepper Foundation Pledges $2 Million to Support The Umbrella Centerhttps://t.co/XN7LmLRxkn

— Charlotte FC (@CharlotteFC) June 27, 2023