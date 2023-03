¿Por qué recibes  un reembolso de impuestos menor al que esperabas?

Charlotte, NC.- Muchas personas pueden recibir un reembolso de impuestos menor al que esperaban por parte del Internal Revenue Service (IRS).

La fecha límite para declarar impuestos es el 18 de abril.

TurboTax, un servicio de preparación de declaraciones de impuestos estadounidenses, proporciona información tributaria esencial y explica los motivos principales por los que puedes recibir un reembolo de impuestos menor de los esperado.

A continuación cuatro claves de TurboTax:

1.- Los beneficios fiscales bajo el Plan de Rescate Estadounidense se revirtieron o desaparecieron para el año fiscal 2022. Entre ellos se incluyen crédito tributario por hijos, crédito tributario por cuidado de hijos y dependientes, crédito tributario por ingreso del trabajo sin hijos, crédito tributario por ingreso del trabajo sin hijos.

También, crédito de reembolso de recuperación, créditos por licencia familiar y por enfermedad para trabajadores por cuenta propia, donaciones benéficas en efectivo.

2.- El IRS hizo ajustes a tu reembolso después de presentar tus impuestos. Es posible que las cantidades que otras fuentes reportaron al IRS y lo que figura en tu declaración de impuesto no coincidan.

Algunos de los errores más comunes que dan lugar a ajustes por parte del IRS: Ingresos faltantes, como pequeños intereses reportados en un Formulario 1099-INT, o que te haya faltado incluir un Formulario W2; números que hayas traspuesto; y ajustes a determinadas deducciones o créditos.

