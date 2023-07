Policía envuelto en tiroteo; mujer herida y menor rescatado

Charlotte, NC.- Una mujer resultó herida y un menor de edad fue rescatado en un procedimiento policial en Charlotte que involucró a un oficial que disparó su arma de fuego.

El hecho ocurrió el lunes 17 de julio en la cuadra 7700 de Krefeld Glen Drive.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) ofreció detalles sobre cómo ocurrieron los hechos.

Los oficiales acudieron poco antes de las 6:30 pm al lugar en respuesta a una llamada de servicio de verificación de bienestar. Mientras conversaban con familiares escucharon gritos y un aparente disparo que provenía del interior de un apartamento.

Los oficiales ingresaron al apartamento y vieron a una mujer que tenía un arma de fuego cerca. Dieron la orden de no alcanzarla pero no cumplió, según el reporte de CMPD. En ese momento el oficial disparó su arma de fuego.

