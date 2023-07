Policía busca más víctimas de hombre que fingió ser médico

Charlotte, NC.- La policía está buscando posibles víctimas adicionales de un hombre que se hizo pasar por médico para cometer un abuso sexual en la ciudad de Charlotte.

El 11 de julio oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) respondieron a una llamada de servicio por agresión sexual en la cuadra 3400 de Teal Point Drive.

La víctima indicó que había sido agredida sexualmente por un individuo que usó su empleo como intérprete de español en el Departamento de Salud del Condado Mecklenburg para hacerse pasar por un profesional de la salud.

Después de más investigación, los detectives de CMPD identificaron al sospechoso como Daniel Pitti-Casazola, de 41 años, quien fue arrestado y acusado de contacto sexual bajo pretexto de tratamiento médico.

El miércoles 19 de julio Pitti-Casazola compareció ante la corte. Quedó en libertad mientras continúan las investigaciones.

La víctima, de 32 años, es paciente del Departamento de Salud y recientemente dio a luz. Pitti-Casazola se habría aprovechado de la condición para contactarla y ofrecerle un chequeo a domicilio.

On July 11th, 2023, CMPD Officers responded to a sexual assault call for service in the 3400 block of Teal Point Drive in the Eastway Division. (1/5) pic.twitter.com/F5NpqEdtU7

— CMPD News (@CMPD) July 19, 2023