apoyo-para-supervivientes-de-abusos-en-mecklenburg

Charlotte, NC.- La creación de Umbrella Center transformará la manera en que reciben apoyo los supervivientes de abusos en el condado Mecklenburg.

El desarrollo está en marcha después de que el condado adquiriera el terreno en el este de la ciudad de Charlotte.

En un comunicado el condado Mecklenburg explicó los detalles del avance de este proyecto emprendido en alianza con diferentes socios y que reimagina el apoyo a los supervivientes de abusos y violencia interpersonal.

Umbrella Center será una instalación pública/privada con servicios alojados bajo un mismo techo: un «paraguas» que ayudará a los supervivientes de la violencia doméstica, la violencia sexual, la trata de seres humanos, el maltrato infantil, el abuso de ancianos y otros, señala el condado.

Umbrella Center ha contado con financiación del condado Mekclenburg ($ 10 millones) y de la Ciudad de Charlotte ($ 5 millones). Sin embargo, en colaboración con Safe Alliance se dirige el establecimiento de alianzas para recaudar fondos privados.

El centro estará ubicado en un local adquirido en Albemarle Road, un lugar cerca de Center City y de fácil acceso.

A life-changing center is coming, shaped BY survivors of abuse and violence FOR survivors. The Umbrella Center is a public/private partnership to provide support and services. Local survivors will help guide values, inspire physical designs and resources » https://t.co/PJ5p7PWi4V pic.twitter.com/qCNjOfSK5t

— Mecklenburg County (@MeckCounty) February 7, 2023