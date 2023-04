Policía busca a dos hermanos secuestrados

Charlotte, NC.- La policía está tras la búsqueda de dos hermanos que se cree fueron secuestrados en la ciudad de Concord, condado Mecklenburg.

El Departamento de Policía de Concord informó en su página de Facebook sus oficiales fueron enviados a 71 Wilshire Ave. SW por un posible secuestro.

Al llegar al lugar se enteraron que dos hermanos de fueron sacados del patio de un vecino donde estaban jugando, y los pusieron en un vehículo blanco (marca desconocida) por un hombre que se cree es su padre.

We’re seeking assistance locating two missing male juveniles. See the media release for more details.

Anyone with information is asked to contact 911 or the Concord Police Department at 704-920-5000. pic.twitter.com/uf82UxzUhF

— Concord, NC Police (@ConcordNCPolice) April 2, 2023