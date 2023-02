Charlotte, NC.- El Comité de Participación Cívica Latina abrió una petición online para solicitar a las autoridades comiciales de Carolina del Norte información electoral igualitaria para los hispanos en el estado.

La Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte (NCSBE, por sus siglas en inglés) no proporciona diariamente la participación electoral no oficial de los latinos durante los procesos comiciales, según el comité.

Agrega que la falta de información electoral no oficial sobre la participación latina en las elecciones se extiende a todos los niveles: contiendas federales, estatales, del condado y municipales, y para todos los cargos en juego, incluidos los judiciales.

“Los hispanos son los únicos a quienes las juntas estatales y del condado no brindan resultados preliminares o no oficiales durante el proceso electoral. Los hispanos no reciben datos sobre la votación diaria por correo, la votación anticipada en persona y la votación general inmediatamente después del último día de votación”, se quejó el Comité de Participación Cívica Latina.

Piden información electoral igualitaria para hispanos

El comité sostiene que la junta debe ajustar la normativa legal y las capacidades tecnológicas para que los hispanos puedan participar en las elecciones con información no oficial igual a la de otros grupos étnico-raciales.

La población hispana en Carolina del Norte creció 40% durante la última década, según el Censo 2020. Más de un millón de hispanos viven en el estado.

“Nosotros, organizaciones e individuos latinos/hispanos, solicitamos a la Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte que adopte regulaciones y tecnología para hacer justicia electoral a los hispanos”, dijo el Comité de Participación Cívica Latina.

Para apoyar la petición online de información electoral igualitaria para los hispanos del estado, ingrese AQUÍ.

