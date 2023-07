Persecución de alta de velocidad en Charlotte

Charlotte, NC.- La policía estuvo involucrada en una persecución de alta velocidad en la ciudad de Charlotte después de que un sospechoso huyó de la escena de un tiroteo.

El hecho ocurrió la noche del viernes 28 de julio en la cuadra 1900 de Prospect Dr. El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) informó sobre el hecho.

Cuando los oficiales llegaron al lugar descubrieron a una víctima que aparentemente sufría una herida de bala. El Departamento de Bomberos de Charlotte respondió para comenzar a brindar ayuda médica inicial.

Assault with a Deadly Weapon with Injury Investigation in the North Tryon Division https://t.co/tgOO1chymB

— CMPD News (@CMPD) July 29, 2023