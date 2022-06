participa-en-reuniones-de-cats-para-cambios-en-el-servicio

Charlotte, NC.- Charlotte Area Transit System (CATS) organizará una serie de reuniones emergentes y una reunión virtual, de conformidad con el Análisis de Equidad del Título VI para los cambios de servicio que ocurrieron durante COVID-19, además de otros cambios propuestos.

Ver más: CATS anuncia cambios en el servicio

Estas reuniones estarán abiertas al público para permitir que los miembros de la comunidad brinden sus comentarios.

Join CATS for a series of virtual and pop-up meetings, in compliance with Title VI Equity Analysis for service changes that occurred during COVID-19, in addition to other proposed changes. These meetings will be open to the public to allow community members to provide feedback. pic.twitter.com/ritXiumqAw

— CATSRideTransit (@CATSRideTransit) June 8, 2022