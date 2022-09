participa-en-el-barrido-de-basura-en-nc

Charlotte, NC.- El tradicional barrido de basura de las carreteras de Carolina del Norte se realizará del 10 al 24 de septiembre.

Esta actividad que se desarrolla dos veces al año une los esfuerzos de las autoridades y la comunidad en un objetivo común: mantener las carreteras libres de basura.

Ver más: ¡Participa! Evento de limpieza de basura

Conocido como Litter Sweep, este evento se lleva a cabo generalmente en las últimas dos semanas de abril y septiembre.

Is your Litter Sweep group ready to go? The Fall #LitterSweepNC kicks off in 5 days! pic.twitter.com/6HSOBjtz6x

— NCDOT (@NCDOT) September 5, 2022