opciones-de-refrescamiento-durante-intenso-verano

Charlotte, NC.- El intenso verano está generando temperaturas récord en Estados Unidos y el mundo. En Mecklenburg hay opciones de refrescamiento al acceso de los residentes y visitantes.

El condado tiene a disposición mucha agua en las piscinas públicas y campos de rociado para las personas que buscan más acción.

Si requiere un sitio más tranquilo, las bibliotecas con aire acondicionado son un gran lugar para leer mientras se mantiene fresco. También en los centros para personas mayores hay opciones de alivio del calor.

A continuación algunas de las opciones de refrescamiento durante el intenso verano que ofrece el condado Mecklenburg.

Los campos de rociado están abiertos todos los días de 10 am a 8 pm

