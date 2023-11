Oficial de CMPD golpeó a mujer en la cara antes de arresto viral

Charlotte, NC.- El arresto viral de una mujer en Charlotte a principios de semana sigue estando en el ojo de la opinión pública de la ciudad. Una actualización reveló que un oficial de CMPD la golpeó en la cara antes de la detención.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado algunos detalles del procedimiento de detención.

Ver más: Reacción de CMPD a video de oficial golpeando a mujer

En redes sociales un video muestra a cinco oficiales sometiendo en el suelo a una mujer que se resistió al arresto, mientras uno de los policías propinó varios golpes en el muslo de la sospechosa.

Ahora, la investigación de CMPD revela que en un encuentro inicial un oficial “en respuesta a una agresión física (por parte de la mujer), devolvió una vez un golpe en la cara”.

Please see the following updated statement from CMPD regarding the video circulating on social media involving CMPD officers. pic.twitter.com/H29OLVClbw

— CMPD News (@CMPD) November 16, 2023