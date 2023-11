Reacción de CMPD a video de oficial golpeando a mujer

Charlotte, NC.- Un video de un oficial golpeando a una mujer se hizo viral en redes sociales. La reacción de la policía de Charlotte fue inmediata.

En las imágenes se aprecia a un oficial propinar patadas y puñetazos a una mujer en el piso mientras otros compañeros la sujetan.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado explicando cómo ocurrieron los hechos.

Dos individuos, una mujer y hombre, que luego se descubrió son empleados de Bojangles, estaban fumando marihuana en público en South Tryon y Arrowood la tarde del lunes 13 de noviembre.

Los oficiales se acercaron a los individuos, pero la mujer identificada como Christina Pierre golpeó a un policía en la cara. Además, el hombre identificado como Anthony Lee tenía una pistola 9 mm.

Please see the following information and statement from CMPD: pic.twitter.com/DbaYufyjo3

Según el comunicado, ambos individuos se negaron a ser arrestados y se produjo un forcejeo.

Pierre incluso se acostó sobre sus manos para evitar el arresto. Un oficial lanzó múltiples golpes al muslo derecho de la mujer y le dijo varias veces «deja de resistirte».

El oficial fue intencional sobre dónde golpeó a la mujer, explicó CMPD.

“Estas son situaciones tensas tienen el potencial de escalar rápidamente. El uso de la fuerza por parte de la policía nunca es fácil de observar. Los oficiales son entrenados para golpear grupos musculares con el fin de lograr el cumplimiento de un arresto”.

Details not confirmed yet, still important to see – This video from yesterday shows CMPD officers restraining a Black woman outside Bojangles, Arrowood and S. Tryon. Bald white cop lands numerous punches and knees. It’s alleged that her and another man were smoking weed … pic.twitter.com/Y6n9aMEX4w

— Justin LaFrancois (@lafrancois_j) November 14, 2023