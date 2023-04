Nueva política de seguridad en Carowinds

Charlotte, NC.- El popular parque de atracciones Carowinds comenzará a aplicar una nueva política de seguridad de chaperones para visitantes de 15 años o menos.

La medida entrará en vigor el sábado 22 de abril y obliga a que los visitantes hasta 15 años de edad tengan un acompañante de al menos 21 años para ingresar o permanecer en el parque después de las 4 pm.

Los chaperones, según la nueva política de seguridad, pueden acompañar hasta un máximo de 10 visitantes de 15 años o menos.

Carowinds explicó en su sitio web que la seguridad de sus visitantes y asociados es una prioridad. Pero, reconoce que en los últimos dos años, ha habido cada vez más incidentes de comportamiento rebelde e inapropiado.

