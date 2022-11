nueva-app-para-mejorar-la-seguridad-vial

Charlotte, NC.- Una nueva App lanzada en la ciudad de Charlotte busca mejorar la seguridad vial a través de notificaciones audibles al usuario.

La aplicación TravelSafely, lanzada por el Departamento de Transporte de la Ciudad de Charlotte (CDOT, por sus siglas en inglés), empieza como proyecto piloto en South End.

La Ciudad de Charlotte explicó en un comunicado detalles de la nueva App e indicó que forma parte de la iniciativa de seguridad Vision Zero que busca eliminar las muertes y lesiones graves por accidentes de tránsito.

