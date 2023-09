Nueva alerta en UNC-Chapel Hill por hombre armado

Chapel Hill, NC.- Un nuevo momento de tensión se vivió en UNC-Chapel Hill después de que las autoridades emitieran una alerta por la presencia de un hombre armado.

El incidente ocurrió el miércoles 13 de septiembre, 16 días después de que un estudiante de posgrado matara a tiros en un profesor.

El rector Kevin M. Guskiewicz explicó en un mensaje a la comunidad universitaria que se activó la Alerta Carolina poco antes de la 1 pm tras reportes del Sindicato de Estudiantes sobre una persona que blandía un arma dentro del campus.

!Alert Carolina! Informational – Update: A suspect has been arrested and is in custody related to today’s armed & dangerous person incident. See https://t.co/sLY3gL8DKY for info.

Cerca de las 2 pm, las autoridades de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill determinaron que ya no existía una amenaza inmediata para el campus e indicaron que un sospechoso estaba bajo custodia.

Oficiales del Departamento de Policía de Chapel Hill acudieron a la universidad.

At around 2:45 p.m., the Chapel Hill Police Department arrested Mickel Deonte Harris, 27, of Durham, in the 300 block of Formosa Lane on outstanding warrants related to an assault on September 5, 2023.

— Chapel Hill Police (@ChapelHillPD) September 13, 2023